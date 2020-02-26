'Aynı Evin Çocukları' Belgeseline İzleyiciden Tam Not

Çok sayıda sinemasever ve vatandaşın katıldığı belgesel film gösteriminin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe'de mübadele döneminin izlerini taşıyan pek çok tarihi yapı bulunduğunu ve yapıların korunarak geleceğe taşındığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Ersöz, "Belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten senarist ve yönetmen, hemşerimiz Hasan Özgen ve sevgili oğlu Kurtuluş Özgen'i Menteşe Belediyesi olarak bugün ağırlamaktan çok mutluyuz. Birazdan 20. yüzyılın başlarında yaşanan, siyasal tarihe balkan göçleri olarak geçen ve mübadele dönemine ışık tutan 'Aynı Evin Çocukları' adlı belgesel film gösterimini hep birlikte izleyeceğiz. 'Küçük Asya Felaketi' olarak da tarihte yer alan mübadele dönemi; sadece gidenleri değil, gelenleri de etkilemiş tarihsel bir süreçtir. En az iki kuşağı etkileyen mübadele döneminin bıraktığı derin yaraları ve izleri bizlerde yaşadığımız kent Muğla'dan, Menteşe'den biliyoruz. Özellikle Saburhane bölgemizde halen mübadele döneminin izlerine rastlamak mümkün. Apostal hanı, Andon'un Hamamı, Şaraphane, Saat Kulesi ve Tarihi Rum Evleri, mübadele öncesi bölgemizde yaşamış rum ustalar tarafından yapılan ve halen tüm heybetiyle ayakta duran tarihi yapılardır. Kentimiz bu döneme ait birbirinden ilginç ve yakın tarihimize ışık tutacak hikâyelere de ev sahipliği yapmaktadır. Tabi bu tarihi yapıları bizlerde Menteşe Belediyesi olarak korumaya aldık. Çünkü tarihimize ışık tutan bu eserler mimari bir yapının ötesinde bizler için kültürel bir mirastır. Bu anlamda, bugün aramızda olan ve'Aynı Evin Çocukları' belgesel film gösterimi ile belki de bizim de yakın tarihimize,hikâyemize bir rehber olacak hemşerilerimiz Hasan ve Kurtuluş Özgen'e değerli çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Ersöz'ün konuşmasının ardından belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

Mübadele döneminin şartları nedeniyle evlerini ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan ailelerin yaşadıkları zorlukları ve travmaları o dönemi yaşayanlar tarafından izleyiciye aktaran belgesel film, izleyiciler tarafından çok beğenilerek uzun süre alkışlandı.

Daha sonra Yönetmen Hasan Özgen bir konuşma yaparak belgeselin hazırlanma ve yapım süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.

Etkinlik sonunda Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz ve MUSANDER Başkanı Sadettin Özbek tarafından günün anısına Yönetmenler Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'e teşekkür plaketi takdim edildi.