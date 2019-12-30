Haberler » 3. Sayfa » Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş - Haberler

Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş

İzmir'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı.

30.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:16 Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş
'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınan Fuat Mehmet Park'ın Torbalı'da, Hatice Gülcemal'in ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği ifade edildi.

Yakın mesafeden kafalarına ateş edilmiş

İzmir Adli Tıp Kurumunda Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'in cansız bedenleri üzerinde yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:16   Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
14:14   Antalya'da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis - Haberler
14:10   Fatsa'da yılbaşı tedbirleri - Haberler
14:08   Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
14:07   Küçükçekmece'de iki arkadaşın alacak verecek meselesi ölümle bitti - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
30.12.2019 14:22:12