Aynı Gün İki Kişiyi Bıçaklayıp Gasbettiler

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde aynı gün 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Bahçelievler Mahallesi'nde 3 Aralık'ta Ö.F'yi (26) bıçakladıktan sonra cüzdanı, cep telefonu ve montunu alan 2 şüpheli, aynı gün 60. Yıl Mahallesi'nde F.S'yi (32) bıçakladıktan sonra bir süre yerde sürükleyerek kaban ve çantasını gasbetti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerine zanlıların A.T. ve S.Ş. olduğunu tespit etti.Adreslerinde gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.