09.07.2019 14:40
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Aynı günde iki genç kalplerine yenik düştü

Aynı günde iki genç kalplerine yenik düştü

Tokat'ta ve Sivas'ta iki genç aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti.

Tokat'ta ve Sivas'ta iki genç aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti.

Tokat'ta üniversite öğrencisi 29 yaşındaki Osman Yıldırım geçtiğimiz gün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı gün Sivas'ta yaşayan 21 yaşındaki Abdullatif Taşçı uyuduğu sırada kalp krizi geçirdi. Taşçı'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Osman Yıldırım'ın cenazesi bugün Öğle namazının ardından Behzat Camine kılınan cenaze namazının ardından Şeyhi Şirvani mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdullatif Taşçı'nın cenaze namazı ise öğle namazının ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Veysel Karani Camisinde kılındı. Cenaze namazına Taşçı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Taşçı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra mezarlığına defnedildi. Öte yandan, Taşçı'nın Beden Eğitimi Fakültesi sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. - TOKAT
Kaynak: İHA
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