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Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyorBursa'da yaşayan Biret Harman (55) ve Emsal Harman (50) çiftinin 5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

19.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:05
Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor
'da yaşayan Biret Harman (55) ve Emsal Harman (50) çiftinin 5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Harman da akciğer yetmezliği hastalığına yakalanan çaresiz aile, yardım bekliyor.
Bursa'nın ilçesinde yaşayan Biret ve Emsal Harman çiftinin 5 çocuğu, akciğer yetmezliği sebebiyle 2'şer yıl arayla hayatını kaybetti. 5 kez evlat acısı yaşayan çiftin çocukları Ömer Faruk Harman da akciğer yetmezliği hastalığına yakalandı. Bir süredir İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ömer Faruk Harman'ın hastalığını yenebilmesi için steril bir ortamda yaşaması gerektiği belirtildi. İnşaatlarda gündelik olarak çalıştığını belirten baba Biret Harman, altıncı kez evlat acısı yaşamamak için yardım eli beklediğini söyledi. Biret Harman, "Aileme bakabilmek için inşaatlarda çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem de hasta olan oğluma bakmaya çalışıyorum. Onun bu hastalıkla mücadele vermesi için temiz bir eve ihtiyacı var. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz." dedi.
'EVLAT ACISINI 5 KEZ YAŞADIM'
Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Harman, "10 çocuğum dünyaya geldi. 5 çocuğum, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki oğlum Ömer Faruk Harman da aynı hastalığa yakalandı. Gezmediğimiz hastane kalmadı. Evlat acısını 5 kez yaşadım. Tedavisi için şuan oturduğumuz ev uygun değil. Devletimizden bir ev istiyoruz. Gece uyurken, Ömer'in küçük dili boğazına kaçıyor ve nefes alamıyor. Bu yüzden nöbet tutuyorum. Ayda 3-4 gün iş bulunca inşaatlara çalışmaya gidiyorum. 9 yaşındaki çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Ömer 16 kilogram ağırlığında. Kilosu da çok düşük" diye konuştu. Hastalıkla mücadele eden Ömer Faruk Harman ise, "Ben iyileşip okula gitmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum? diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor

Ömer Faruk Harman, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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