Aynı Hastanede "Böbrek Kardeşi" Oldular

Kaynak: AA

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de böbrek nakli olmayı bekleyen ve aynı merkezde diyaliz tedavisi gören Hüseyin Saldamlı ile Kadri Erel, aynı kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu.Torbalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan iki çocuk babası Saldamlı ile aynı ilçede mobilyacılık yapan bir çocuk babası Erel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından Torbalı'da özel bir diyaliz merkezinde tedavi gördü.Aynı gün, aynı hastane ve aynı ekipÜç yıldır böbrek nakli bekleyen ve haftanın 3 günü diyaliz merkezine giden Saldamlı ve Erel'e geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreklerinin uyumlu çıkmasıyla makineye bağlanmaktan kurtulma ümidi doğdu.İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er'in başkanlığındaki bir ekip, aynı gün içinde yaklaşık 8 saat süren operasyonla bağışlanan böbreklerden sağ böbrek Saldamlı'ya sol böbrek ise Erel'e nakledildi."Az rastlanılan bir olay"Aynı kadavradan alınan böbreklerle dostlukları "böbrek kardeşliği"ne dönüşen Saldamlı ve Erel, tedavileri boyunca da yan yana odalarda kaldı.Sağlıklarına kavuşan Saldamlı ve Erel, hasta yatağından kalktıktan sonra hastane koridorlarında birlikte yürüdü.Nakil ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Ahmet Er, hastanelerinde ilk defa beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan böbreklerin iki hastaya aynı anda nakledildiğini anlattı."Böbreklerin aynı merkez tarafından nakledilmesi az rastlanan bir olay." diyen Er, "Erel ve Saldamlı daha önceden tanışıyorlarmış. Şanslı hastalar çünkü kan ve dokuları uyumlu çıktı. Biz de vakit geçirmeden nakillerini yaptık. Arkadaşlıkların yanı sıra artık onlar böbrek kardeşi oldular." dedi.Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Er, şunları kaydetti:"Organ naklinin arttırılması konusunda Sağlık Bakanlığı çok önemli çalışmalar yapıyor ama ne yazık ki Türkiye'de kadavradan bağış hala az. Ülkemizden canlıdan nakil daha çok yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı.""Şans ikimize güldü"Sağlığına kavuşan Hüseyin Saldamlı, hastalığı boyunca çok zor günler yaşadığını ama hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi.Arkadaşı Erel'le üç yıl önce muayene olmak için geldiği hastanenin organ nakil servisinde tanıştıklarını söyleyen Saldamlı, şunları anlattı:"Dostluğumuz diyaliz merkezinde devam etti. Kadri Bey'le sohbet ediyorduk, bir gün bizim için de uygun böbreğin bulunacağını ve sağlığımıza kavuşacağımızı konuşuyorduk. Bir gece hastaneden telefon ettiler ve müjdeli haberi verdiler. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreklerinden birinin bana digerinin ise Kadri Bey'e nakledileceği hiç aklıma gelmezdi. Şans ikimize güldü. Ben yaptıkları bağışla bizlerin hayata tutunmasını sağlayan aileye çok teşekkür ediyorum."Yoğun bakım servisinde kendine gelince ilk önce arkadaşı Erel'i sorduğunu anlatan söyleyen Saldımlı, duygularını "Kadri Bey ile arkadaşken artık böbrek kardeşi olduk. Zaten ikimiz de aynı ilçede yaşıyoruz. Bundan sonra artık daha çok görüşeceğiz. Beraber zaman geçirmek istiyoruz. Ben herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum." şeklinde ifade etti."Böbreklerin ikimize nakledileceğini öğrenince çok mutlu oldum"Kadri Erel de böbrek nakli olmayı beklerken bazen karamsarlığa kapıldığını ama Saldamlı'nın ona her zaman moral verdiğini söyledi.Nakil olacağı sırada arkadaşı Saldamlı'yla karşılaştığı an çok şaşırdığını dile getiren Erel, "Aynı kişiden alınan böbreklerin ikimize nakledileceğini öğrenince çok mutlu oldum. Artık biz böbrek kardeşi olduk. Bol bol Hüseyin abiyle vakit geçireceğim. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.Erel, iyileşmelerinin ardından "böbrek kardeşiyle" yakın çevrelerine organ naklinin önemini anlatmak istediklerini sözlerine ekledi.