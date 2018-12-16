Aynı İş Yerine İkinci Kez Giren Hırsız Yakalandı

Elazığ
'da, televizyon çaldığı iş yerine ikinci kez giren hırsız yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentteki bir iş yerinden LCD televizyon çalan hırsızlık şüphelisi iki gün sonra aynı iş yerine tekrar girdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi D.G'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.
D.G'nin çaldığı televizyonu başka bir mağazaya sattığının belirlenmesi üzerine iş yeri hakkında, suç eşyasının satın alınması veya kabulü suçundan işlem yapıldı.
D.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ
16 Aralık 2018 Pazar 18:08