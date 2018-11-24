Aynı Kaderi Paylaştığı Öğrencilerinin Gönlüne de Dokunuyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:33



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:33

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da doğuştan görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Hikmet Yüksel, kendisiyle aynı kaderi paylaşan iki öğrencisine özel sınıfta eğitim veriyor ve okul dışında da onlarla vakit geçiriyor.Hikmet Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen yıl görme engelli öğrenciler Ahmet Bayrak (15) ve İsmail Cem Aslan (14) için Esentepe TOKİ Ortaokulunda açılan özel sınıfta görevlendirildi.Kendisiyle aynı kaderi paylaşan iki öğrencisini geleceğe hazırlayan Yüksel, öğrencilerine Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe ve Fen Bilgisi derslerini veriyor.Okul dışında da öğrencilerini yalnız bırakmayan Hikmet öğretmen, onlarla birlikte vakit geçiriyor.Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda iki öğrencisi olduğunu söyledi.Öğrencilerinden Ahmet'in doğuştan, İsmail'in ise sonradan görme kaybı yaşadığını belirten Yüksel, "Öğrencilerime Braille alfabesiyle hem okuma yazma öğretiyorum hem de temel dersleri anlatıyorum. Öğrencilerimi geleceğe hazırlıyorum. İnşallah onlar da bizler gibi öğrencilere umut olur. Önemli olan kalp gözüdür. Asıl olan kalbinizle ders anlatabilmektir." dedi.Yüksel, 4 yıllık öğretmen olduğunu, gözlerinin görmemesinin kendisine engel olmadığını ifade etti.Öğrencileriyle arkadaş gibi olduğunu dile getiren Yüksel, "Öğrencilerim bana rahatlıkla kendilerini ifade edebiliyor. Onların sıkıntılarını dinleyip çözüm yollarını bulmaya çalışıyorum. İletişim noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü, öğrencilerimle aynı kaderi paylaşıyoruz. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Sosyal hayatta da sürekli beraberiz. Birlikte gezip, dolaşıyoruz." dedi.Ahmet Bayrak ve İsmail Cem Aslan da okullarını ve hikmet Yüksel'i çok sevdiklerini, ileride onun gibi öğretmen olmak istediklerini belirtti.