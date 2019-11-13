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Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu (2)

FATMA NUR, TOPRAĞA VERİLDİRize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz (4) için İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de cenaze namazı kılındı.

13.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu (2)

FATMA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ

'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz (4) için ilçesine bağlı Meşeköy'de cenaze namazı kılındı. Fatma Nur Havuz, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNENİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan Fatma Nur'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, annesi Emine Havuz, gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Emine Havuz, savcılık sorgusunun ardından ise serbest bırakıldı.



Fatma Nur, İkizdere, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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