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AYNI KİŞİ AYNI YERDE KORKU SAÇIYOR...

İSTANBUL'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray'da günlerdir korku saçan madde bağımlısı kişi, ışıklarda duran sürücüleri korkutarak para almaya devam ediyor.

26.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:40AYNI KİŞİ AYNI YERDE KORKU SAÇIYOR...
İSTANBUL'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan 'da günlerdir korku saçan madde bağımlısı kişi, ışıklarda duran sürücüleri korkutarak para almaya devam ediyor.

'un en işlek noktalarından Fatih Aksaray'da Turgut Özal Caddesi ile Adnan Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan trafik ışıklarında duran sürücüler ve araçtakiler özellikle akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşıyor.

Bir elinde uçucu madde dolu poşet, diğer elinde şişe ve çekpas bulunan kişi günlerdir aynı noktada duruyor.

Torbadaki uçucu maddeyi çeken kişi bir yandan da araçlara yaklaşarak camlarını siliyor. Araçtakiler gördükleri karşısında şok yaşıyor. Araçtaki çocuklar korkulu gözlerle bu kişiye bakıyor.

Sürücüler, yabancı uyruklu olduğunu belirttikleri bu kişinin yanına zaman zaman başka kişilerin de geldiğini belirtiyor. Sürücüler, tehlikeli bir durum güvenlik endişesiyle para vermek zorunda kaldıklarını ifade ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Işıkta bekleyen araçların camını silmeye çalışan kişi

-Elindeki bali torbasını burnuna çekmesi

-Işıklarda arabaların camlarını silenlerin sürücülerden para toplaması

-Sürücüyle röportaj

-Dün aynı noktada çekilen görüntüler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar


- Korkuyor

Menderes, İstanbul, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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