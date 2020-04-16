Aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı
Adıyaman'da aynı köyde çıkan iki ayrı kavgada 11 kişi yaralandı.
16.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:27
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Bir süre sonra aynı köyün başka bir sokağında ise komşular arasında ineğin tarlaya girmesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan her iki kavgadaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken kavgalara karıştığını belirlediği 9 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA