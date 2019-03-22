Aynı Maçta Sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu

Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor
'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.
Kahramanmaraşspor- Fethiyespor
maşında sakatlanan Kahramanmaraşsporlu iki oyuncu, Acıbadem Kayseri
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu
tarafından ameliyat edildi. Futbolculardan Hurşit Taşçı iç menisküs onarımı, diz artroskopisi ameliyatı olurken; diğer oyuncu Burak Şamil Bolat
'a ise tibia plato kırığı ve iç menisküs onarımı, diz iç yan bağ tamiri operasyonu uygulandı.
Başarılı geçen operasyon sonrası sporcuların 1,5 ayda normal yürümeye, 4 ay içerisinde antrenmanlara başlanması bekleniyor. - KAYSERİ
Bolat, Kahramanmaraşspor, Güncel
Kaynak: İHA