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Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

17.08.2019 12:53 Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı
Eskişehir'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi'ndeki Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Binaya daha önce de iki kez hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen şüpheliler İ.B. ile C.D, üçüncü defa geldikleri okulun bahçesinde suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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