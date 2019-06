Aynı okuldan iki LGS şampiyonu çıktı

TÜRKİYE genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) sonrası 565 öğrenci 500 tam puan aldı. Sınavda tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden ikisi de İzmir 'de bulunan Güzelyalı Ortaokulu öğrencileri Ece Yurdumetin ve Adil Burak Şirin oldu. İzmir'de bulunan 2 bin 534 öğrencili Güzelyalı Ortaokulu da büyük bir başarıya imza atarak, aynı okuldan iki Türkiye birincisini mezun etmenin gururunu yaşadı. Veliler ve öğretmenler bu başarının sevincini yaşarken, öğrencileri ise elde ettikleri puanla tercihlerini yapmak ve hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir heyecan sardı. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü sınavda önemli başarı elde eden İzmirli öğrenciler, ülkeleri için faydalı işler yapmak istediklerini söyledi. Okulda toplam 581 öğrencinin sınava girdiğini belirten Okul Müdürü Özcan Bakır, "Öğrencilerimizin tamamı son yapılan LGS sınavında başarılı puanlar aldılar. İki öğrencimiz Türkiye şampiyonu oldu. Bir devlet okulu olarak böyle bir sonuç çıkarmak çok gurur verici bir şey. Bu başarıda payı olan öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. İki tane Türkiye birincisi çıkardığımız gibi, üç tane tek hata yapan, sekiz tane de iki hata yapan öğrencimiz var. 150 öğrencimiz de nitelikli okul düzeyinde başarı elde etti. Bizim esas amacımız sadece akademik başarı değil, doğru üretici, doğru tüketici ve iyi vatandaş yetiştirmek" dedi. 'DENEMELERDE HİÇ TAM PUAN ALMAMIŞTIM' Denemelerde daha önce hiç tam puan alamadığını belirten Adil Burak Şirin, "Sınava hazırlık sürecinde yalnızca ders çalışmadım, birçok fiziksel ve sosyal aktiviteye katıldım. Örneğin tenis oynamayı çok seviyorum ve bütün bir yıl tenis kurslarına devam ettim. Bu aktivitelerin sınav sırasında heyecanlanmama büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Denemelere göre sınav sırasında çok daha rahat ve sakindim. Bundan sonraki süreçte Galatasaray Lisesi'ne girmeyi hedefliyorum, ancak hangi mesleği yapmak istediğime henüz karar vermiş değilim" dedi. Adil Burak Şirin'in annesi Nurgül Şirin ise "Sonuçlar açıklandığında yaşadığım büyük mutluluğu ve heyecanı anlatmam mümkün değil. Burak emeklerinin karşılığını aldı ve bizleri gerçekten çok sevindirdi. Bütün bir yıl bunun için büyük çaba gösterdi ancak hiçbir aktivitesinden geri kalmadı. Son haftalarda ona ' Tenis kursuna bu haftalık gitmesen mi acaba' diyordum ama o reddediyordu. İyi ki de böyle yapmış. Bundan sonra da büyük hedefleri ve hayalleri var. Tüm çocuklar için her şeyin en hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu. 'İNANAMADIM, DEFALARCA KONTROL ETTİM' Bir diğer Türkiye şampiyonu Ece Yurdumetin de "Daha önce hiç tam puan yaptığım olmadı bu yüzden mutsuz olduğum zamanlar da oldu. Ancak istikrarımı hiç bozmadım. Girmeden önce yapabileceğimi biliyordum ama ilk defa böyle bir sınava girdiğim için tam emin olamıyordum. Girdikten sonra yaptığımı hissetmiştim ama sonuçlar açıklanana kadar inanamadım. Sonuçları ilk duyduğum an tam puan yaptığıma inanamadım, 'Yanlış bakıyorum' dedim ve defalarca kontrol ettim. Bütün bir yıl verdiğim emeğin karşılığını alabilmek çok güzel bir his oldu. Bundan sonraki süreçte Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorum. Kendimi geliştirmek ve yazılım mühendisliği okumak istiyorum" dedi. Ece Yurdumetin'in annesi Özlem Onat Yurdumetin ise, "Ece yıl içerisinde bütün soruları bilemediği için üzülüyordu. Ben hep 'Gerçek sınavda yapacaksın' diyordum ve dediğim oldu. Çok güzel ve büyük bir gurur kaynağı. Resmi sonucun açıklanması çok daha güzel oldu. Onlar daha çok küçükler, kaydırma yapmış olabilir diye bir tedirginliğimiz vardı ama sonuçlarla birlikte müthiş bir mutluluk yaşadım" diye konuştu.- İzmir