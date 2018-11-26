Aynı Site, Aynı Hırsız, Aynı Hırsızlık

Çorlu
'da bulunan bir sitede yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir hafta içerisinde aynı siteye üç farklı zamanda gelen aynı şüpheli bisiklet çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Nusratiye Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Kimi zaman akşam saatlerinde kimi zaman ise gece yarısı siteye gelen, bahçe kapısının üzerinden atlayarak içeri giren kimliği belirsiz iki kişi sitenin otoparkındaki bisikletleri teker teker çalarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:29