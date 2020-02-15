Haberler » Güncel » Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu - Haber

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı.

15.02.2020 02:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 02:22Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı çatışmada bacağından vurulmuştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralandı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

FOTOĞARFLI



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 03:31:55