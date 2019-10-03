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Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı

Konya'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılıp üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden serbest bırakıldı.

03.10.2019 16:44Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı
Konya'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılıp üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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