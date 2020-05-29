Aynı yerde peş peşe iki trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aynı yerde peş peşe iki trafik kazası: 5 yaralı
29.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:00
Kastamonu'nun Cide ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide Gideros Koyu mevkisinde, Bartın yönünden Cide istikametine giden Natık Yekta idaresindeki 37 FC 282 plakalı otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 20 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Natık Yekta (60) ve yanındaki Gönül Kızılırmak (51) yaralandı. Görgü tanıkların bildirmesiyle kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkararak Cide Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aynı noktada ikinci kaza yaşandı

Kazadan 15 dakika sonra aynı yerin 20 metre uzaklığında ikinci kaza meydana geldi. Cide yönünden Bartın istikametine giden Yakup Dönmez idaresindeki 37 FE 053 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen araç içindeki Yakup Dönmez (69) Emine Dönmez (71) Hatice Sevim (45) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ayağı kırılan Emine Dönmez ile travma geçirme riski dolayısıyla Gönül Gökırmak Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Cide, 3. Sayfa, Haber

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