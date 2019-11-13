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AYNI YERDE SAATLER SONRA; 6 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA DERS OLMADI

BAĞCILAR'da yasak yerden dönüş yapan minibüsün neden olduğu kazadan dakikalar sonra aynı yerden çok sayıda sürücü kurala uymayarak dönüş yaptı.

13.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:46AYNI YERDE SAATLER SONRA; 6 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA DERS OLMADI
BAĞCILAR'da yasak yerden dönüş yapan minibüsün neden olduğu kazadan dakikalar sonra aynı yerden çok sayıda sürücü kurala uymayarak dönüş yaptı.

Taşocağı Yolu Caddesi'nde yasak yerden dönmeye çalışan bir yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın yaşandığı yerin 100 metre ilerisinde dönüş için yol olmasına rağmen, sürücüler kural ihlali yaparak yasak yerden dönmeye devam ediyor.  Özellikle akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anlarda sürücüler, art arda yasak yerden dönüş yapıyor.

Kazanın olduğu yerde yasak yerden özellikle minibüslerin dönüş yaptığını belirten Emre Işık, "Bütün minibüsler tersten dönüyor. Ben sürekli bu yolu kullanıyorum. Kimse ilerideki U dönüşünü kullanmıyor, hep tersten dönüş yapıyor. Biz görüyoruz. Sürekli kazaya davetiye çıkıyor" dedi.

Sürücülerin hız yaptıklarını vurgulayan Savaş Aslan "Işıklar var ışıkları kullanmıyorlar. Sürekli buradan U dönüşü yapıyorlar. Burada çok kaza oluyor. Yetkililer bir çare bulsunlar buna. Bir de çok hız yapıyorlar. Hız sınırı 80'se 100-120 yapıyorlar. Akşamları da çok trafik oluyor. Kimse kurallara uymuyor" diye konuştu. Gül Muyan ise, "Minibüsler çok ani hareketler yapıyorlar. O yüzden buradan girişin olmaması lazım. ya da kasis koymaları lazım. Bir şekilde önlem alınmalı. Burası çok tehlikeli. Benzinlik var burada. O yüzden sıkıntılı burası. Bir çözüm olmalı" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Görüntü Dökümü

-Yasak yerden dönen sürücülerden detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Vatandaşlardan röp

-Dünkü kazadan görüntüler


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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