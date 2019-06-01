Aynı yerdeki iki kazada iki yaya yaralandı

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, Yalova-Bursa kara yolunda bir saat arayla meydana gelen kazalarda, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yaralandı.
Kapalı olan refüjün, daha önce başkaları tarafından teller kesilerek açılan bölümünden karşıya geçmeye çalışan Hatice
Sümer'e, Bursa istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 16 VT 372 plakalı otomobil çarptı.
Bu olaydan bir saat sonra ise aynı yerde Mehmet S'nin (47) kullandığı 16 BIR 98 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen İslim Şahinkaya
'ya (65) çarparak yaralanmasına neden oldu.
Yaralanan iki kadından Sümer çevredeki bir özel hastaneye, Şahinkaya ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri her iki aracın sürücüsünün ifadelerine başvurdu.
Kaynak: AA
Güncel