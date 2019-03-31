Aynı Yolda Bir Gün Arayla 2 Kaza

Bursa
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir
yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook
sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı. - BURSA
İzmir, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA