Aynı Zamanı Kaç Kez Yaşayabilirsiniz: Edge Of Tomorrow'un Devam Filmi Geliyor

2014 yılında Tom Cruise ve Emily Blunt'ı başrollerine taşıyan bilim kurgu, aksiyon türündeki Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), 178 milyon dolarlık bütçesine rağmen sadece 370 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etse de oldukça olumlu eleştiriler almış ve kendisine kemik bir hayran kitlesi edinmişti.Deadline'ın yaptığı habere göre, Warner Bros. Edge of Tomorrow'un devam filmi üzerine çalışıyor. İkinci filmde de ilk filmin yönetmeni Doug Liman ve başrolleri Tom Curise ve Emily Blunt ikilisiyle çalışılmak isteniyor."All You Need Is Kill" (Tek İhtiyacın Olan Şey Öldürmek) isimli bir mangadan uyarlama olan filmin afişinde yer alan "Live.Die.Repeat" (Yaşa.Öl.Tekrar Et) yazısı neredeyse filmi tamamen özetliyordu. İkinci filmde bu yazının "Live.Die.Repeat and Repeat" (Yaşa.Öl.Tekrar Et ve Yeniden Tekrar Et) şeklinde olacağı söylentileri bulunuyor.Film Kuzey Amerika'da çok fazla gişe hasılatı elde edemese de (100 milyon dolar) diğer ülkelerde gayet başarılı sonuçlar elde etti (270 milyon dolar). Ayrıca film ülkemizde 417 bin seyirci sayısına ulaşarak yaklaşık 5 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi başardı. Tüm bunların haricinde filmin indirme ve farklı platformlardaki izlenme sayılarının da oldukça yüksek olması stüdyoyu ikinci film için cesaretlendiren unsurlar arasında yer alıyor.Filmin başrolü olması planlanan Tom Cruise'un 2020 yılında çıkacak olan Mission Impossilbe (Görevimiz Tehlike) filmi düşünüldüğünde Edge of Tomorrow'un kısa vadede vizyona gelmesi beklenmiyor.