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Şarkıcı Aynur Aydın, Aleyna Tilki'yle küslüğü hakkında ilk kez konuştu

Yeni şarkısı Gel Güzelim Gel'i 10 günde 4 milyondan fazla izlenen Aydın, bir zamanlar yakın dostu olan Aleyna Tilki ile aralarının açılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

18.09.2019 14:59

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile bir dönem aralarından su sızmayan ancak şimdi araları kötü olan Aynur Aydın Tilki ile ilgili soruları yanıtladı.

ORTA PARMAK HAREKETİ ARALARINI AÇTI

Geçtiğimiz Haziran ayında orta parmak hareketi yaparak Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin başı derde girmiş ve birkaç konseri iptal olmuştu. Bunun yanı sıra Aleyna Tilki ile yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın'ın uyarılarına kulak asmadığı için arası açıldı. Yakın dostlar Instagram hesaplarından birbirine takipten çıkardı.

"KÜS DEĞİLİZ, NEFES ALMAK İSTEDİK"

Aynur Aydın kendisine Aleyna Tilki ile küs olup olmadı sorulduğunda ise "Küs değiliz. Biz sadece bir nefes almak istedik. O da iyi geldi." şeklinde yanıt verdi.

KLİPLERİ BENZETİLMİŞTİ

Daha önce Aynur Aydın'ın Gel Güzelim klibi, Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari şarkısının klibine benzetilmişti. Bu olay üzerine "Gel Güzelim" şarkısının yayınlandığı Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan klibin bütün stylingini Aynur Aydın'ın yaptığını açıklamıştı. Aydın ise konu hakkında, "Aleyna ile tanıştığımda o 16 yaşındaydı ve evet birlikte yaptık. Kıyafetleri, stylingi, klip fikirleri her şeyi birlikte yaptık." dedi.

Şarkıcı Aynur Aydın, Aleyna Tilki'yle küslüğü hakkında ilk kez konuştu

Aleyna Tilki, Aynur Aydın, Aydın, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

YORUMLAR(7)
KARTAL:şarkı tutmuş tutmamış önemli değil. . . birbirlerine laf sokup kenara çekiliyorlar. . .
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EYLÜL:AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE. . . BUNLAR İSTİYOR HER GÜN HABERİ YAPILSIN. . . . . . .
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CANAN MELİS:aleynayı kütür kütür kütürdetmek istiyorum dilimle
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TESPİT:ne olur barışsınlar ne olur , ülkenin buna ihtiyaci var
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MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:kız utancını mı gururunu mu paylaşmış anlaşılmıyor :D
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MESUT:Bi bitmediniz gitti.
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CC:bize ne ya bize ne.
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