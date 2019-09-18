Şarkıcı Aynur Aydın, Aleyna Tilki'yle küslüğü hakkında ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile bir dönem aralarından su sızmayan ancak şimdi araları kötü olan Aynur Aydın Tilki ile ilgili soruları yanıtladı.

ORTA PARMAK HAREKETİ ARALARINI AÇTI

Geçtiğimiz Haziran ayında orta parmak hareketi yaparak Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin başı derde girmiş ve birkaç konseri iptal olmuştu. Bunun yanı sıra Aleyna Tilki ile yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın'ın uyarılarına kulak asmadığı için arası açıldı. Yakın dostlar Instagram hesaplarından birbirine takipten çıkardı.

"KÜS DEĞİLİZ, NEFES ALMAK İSTEDİK"

Aynur Aydın kendisine Aleyna Tilki ile küs olup olmadı sorulduğunda ise "Küs değiliz. Biz sadece bir nefes almak istedik. O da iyi geldi." şeklinde yanıt verdi.

KLİPLERİ BENZETİLMİŞTİ

Daha önce Aynur Aydın'ın Gel Güzelim klibi, Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari şarkısının klibine benzetilmişti. Bu olay üzerine "Gel Güzelim" şarkısının yayınlandığı Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan klibin bütün stylingini Aynur Aydın'ın yaptığını açıklamıştı. Aydın ise konu hakkında, "Aleyna ile tanıştığımda o 16 yaşındaydı ve evet birlikte yaptık. Kıyafetleri, stylingi, klip fikirleri her şeyi birlikte yaptık." dedi.