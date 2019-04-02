Aynur Aykır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olan Aynur Aykır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Aynur Aykır isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA ŞEHZADELER adayı Aynur Aykır kimdir? BTP MANİSA ŞEHZADELER adayı Aynur Aykır yüzde kaç oy aldı?

Aynur Aykır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Aynur Aykır ŞEHZADELER ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. ŞEHZADELER ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Aynur Aykır adlı BTP adayı toplamda 253 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.