Aynur Sezer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kütahya belediye başkan adayı Aynur Sezer oldu. İyi Parti adayı Aynur Sezer, Kütahya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kütahya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kütahya belediye başkan adayı Aynur Sezer ile ilgili seçim sonuçları ve Kütahya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kütahya belediye başkan adayı Aynur Sezer oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kütahya aday yarışı ve Kütahya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kütahya Seçim Bilgileri

Kütahya belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kütahya belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kütahya toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Aynur Sezer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kütahya belediye başkan adayı olarak gösterilen Aynur Sezer, Kütahya yarışında % 1,46 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Aynur Sezer toplamda 2.009 adet oy sayısına ulaştı.

Aynur Sezer Kimdir?

1974 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini, 4. Sınıfa kadar Kütahya'da, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Atletizm ve basketbol alanlarında lisanslı spor yaptı.Ankara Universitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi, diğer adıyla Mekteb-i Mülkiye'den mezun olduktan sonra Kütahya'ya dönerek 1997 yılında Kütahya'da özel bir şirkette çalışmaya başladı. 2001 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kendi mali müşavirlik ofisini açtı. 2008-2013 yılları arsında Kütahya Serbest Muhasebevi Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılında sınavlarını vererek yeminli mali müşavir hizmetleri vermeye devam etmektedir. İYİ PArti Kütahya Teşkilatı'nın kuruluşunda yer alarak, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti Milletvekili Adayı oldu. Meslektaşlarına, meslek adaylarına, muhasebe, vergi alanlarında özellikli konularda eğitimler veren ve hayatı boyunca eğitim ve insan odaklı çalışan Aynur Sezer bir kız, bir erkek iki çocuk annesidir.

İyi Parti Kütahya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.