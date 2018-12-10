Aynur Tümen'in 'Mina'sına Yoğun İlgi!

Kitabını yazarken gerçek yaşamdan alıntı yaptığını belirten Aynur Tümen,geçmişten beri birçok isimle tanıştığını ve onların isteğiyle 'Mina Lejyonerin Kızı' adlı romanını yazdığını belirtti.

Ceres Yayınları tarafından yayınlanan roman, ödüllü Yaşam Koçu Aynur Tümen'in, mesleğini icra ederken duyduğu "benim hayatım bir roman olur" cümlesinin verdiği ilhamla, uzun yıllar ve hatırı sayılır bir emeğin sonucunda ortaya çıkmış.

Okuyucaların kendi hayatlarından bir şeyler bulduğu Mina, çok kısa sürede de yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kitaptan;

"15 uzun yıl geçmişti o yağmurlu akşamın üzerinden. Neden? Niçin? Yaşamın karşı gelinmez akıntılarına, bizleri hangi görünmez güçler atıyor? Geriye yolu olmayan, hep ileriye doğru, hep aynı kaderin çizgisinde akan çalkantılı sular…"

"HER HAYAL BİR GERÇEĞE MAL OLUR"

"Benimle oynamıyorsan eğer sev beni… Hislerini benden uzak tutacak başka bir kadın olmadığını biliyorum artık. İçimi zehirleyen o çirkin şüpheden beni kurtar, yanılt beni! Ruhum, kalbim, seni gördüğüm andan beri hep senindi. Vücudumu da al, her şeyimle senin olayım.

Sema Tahsin'in önünde diz çökmüş, kollarının bütün kuvvetiyle dizlerine sarılmış, yalvarıyordu. Tahsin'in yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Çene kemikleri kasılmış, anlamsız gözler ile; ayaklarına kapanmış, yüzü yaş içindeki Sema'ya bakıyordu. İçinden korkunç bir savaş verdiği her hâlinden belliydi.

İstanbul'un yoksul bir semtinde yağmurlu bir akşamda başlayan bu roman, Sema'nın zengin ve dünyaca ünlü bir kadın olan Mina'ya dönüşmesinin, hayallerin gerçeğe kavuşmasının yaşanmış hayat hikâyesidir.

Aşkın kanatlarında yeniden doğuşun ve kendini keşfedişin, ölümün kıyısından zirveye yükselişin masalsı serüvenine tanıklık edeceğiniz ve belki biraz korkacağınız bu satırların sonunda hayallerinizin peşinden gidecek ve içinizdeki cevheri ortaya çıkaracak cesareti Mina'nın azminde ve tutkusunda bulacaksınız.

Şartların acımasızlığı ve imkânsızlıklar içinde kendi cevherini keşfetmeden, ışıldamadan bu dünyadan ayrılacakken uzanan bir el ile filmlere konu olacak kadar değişen bir hayata tanık olacağınız ve hayallerine kavuşmak için ödediği bedellerle olgunlaşan bir genç kızın kalbine dokunacağınız bu satırlarda yeni bir hayatı deneyimleyecek, şaşıracak, üzülecek, kızacak ve belki de her kalp çarpıntısında kendinizi bulacaksınız."