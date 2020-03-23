Ayrancı'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Belediye bünyesinde kurulan özel dezenfekte ekibi;marketler, tren garı, bankalar, fatura ödeme noktaları ve bilet satış gişeleri gibi ilçedeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıyor. Sıklıkla tekrarlanan çalışmayı yakından takip eden Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nca belirtilen kurallara uyması konusunda da uyarılar yapıyor. Halk sağlığının korunması açısından üzerlerine düşen görevi eksiksiz ve zamanında yapmanın gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, ''Özel kıyafetli dezenfekte ekibimiz periyodik olarak ilçenin farklı noktalarında çalışma yapıyor'' dedi.

İlçe genelindeki temizliğe de her zamankinden daha fazla önem gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkarcı, ''Dezenfekte çalışmasıyla birlikte sokak ve mahalle temizlik çalışmaları da rutinin üzerine çıkarıldı. Mahallelerdeki çöp konteynerlerini ve cadde üzerlerindeki çöp kovalarını sıklıkla boşaltıyoruz. Boşaltma işleminin ardından buralarda dezenfekte ediliyor. Belediye olarak bu çalışmaları yerine getirirken, hoparlör sisteminden anons yaparak vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda hatırlatma yapıyoruz. Çünkü burada en önemli sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Kurallara uyulduğu takdirde bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki kalabalık ortamlarda bulunmamaya ve hijyen konusunda hassas davranmaya devam edelim'' diye söyledi.

Kaynak: Bültenler