Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ayrancı'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler

Ayrancı'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Ayrancı belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı ilçenin farklı noktalarındaki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

23.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:43
Ayrancı'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Belediye bünyesinde kurulan özel dezenfekte ekibi;marketler, tren garı, bankalar, fatura ödeme noktaları ve bilet satış gişeleri gibi ilçedeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıyor. Sıklıkla tekrarlanan çalışmayı yakından takip eden Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nca belirtilen kurallara uyması konusunda da uyarılar yapıyor. Halk sağlığının korunması açısından üzerlerine düşen görevi eksiksiz ve zamanında yapmanın gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, ''Özel kıyafetli dezenfekte ekibimiz periyodik olarak ilçenin farklı noktalarında çalışma yapıyor'' dedi.

İlçe genelindeki temizliğe de her zamankinden daha fazla önem gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkarcı, ''Dezenfekte çalışmasıyla birlikte sokak ve mahalle temizlik çalışmaları da rutinin üzerine çıkarıldı. Mahallelerdeki çöp konteynerlerini ve cadde üzerlerindeki çöp kovalarını sıklıkla boşaltıyoruz. Boşaltma işleminin ardından buralarda dezenfekte ediliyor. Belediye olarak bu çalışmaları yerine getirirken, hoparlör sisteminden anons yaparak vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda hatırlatma yapıyoruz. Çünkü burada en önemli sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Kurallara uyulduğu takdirde bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki kalabalık ortamlarda bulunmamaya ve hijyen konusunda hassas davranmaya devam edelim'' diye söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Turgay Yüksel, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Erdek pazarında 'Korana' sessizliği - Haber Sahte dezenfektan uyarısı - Haber Konya Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşım duyurusu - Haber 'Komiserim' yalanıyla 20 bin liralık altını aldı - Haber 17 Gençlik'ten sağlık çalışanlarına destek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading