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Ayrancı'da Divle Peyniri, Çoban Çadırı ve Koyun Yetiştiriciliği toplantısı

Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde Divle Peyniri, Çoban Çadırı ve Koyun Yetiştiriciliği proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

17.09.2019 16:08Ayrancı'da Divle Peyniri, Çoban Çadırı ve Koyun Yetiştiriciliği toplantısı
Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde Divle Peyniri, Çoban Çadırı ve Koyun Yetiştiriciliği proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayrancı Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak başkanlığında, muhtarlar ve üreticilerin de katıldığı Divle Peyniri, Çoban Çadırı ve Koyun Yetiştiriciliği proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hayvan yetiştiriciliği hakkındaki projelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için ele alınan toplantıda Kaymakam Atak, üretilen projelerin ilçedeki geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edeceğini ifade etti.

Karaman, Ayrancı, Güncel

Kaynak: AA

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