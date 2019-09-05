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Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı

Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak'ın başkanlığında 2019/2020 eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

05.09.2019 15:32 Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı
Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak'ın başkanlığında 2019/2020 eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

2018/2019 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesini yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, sınav sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirip, 2019/2020 eğitim öğretim yılı için ortaokul ve lise ve son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması ile ilgili EBAP (Eğitimde Başarıya Artırma Projesi ) hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Vekili Atak ise öğretmenlerden, ilçedeki eğitim başarısı ile ilgili eğitimin daha üst seviyelere taşınması için daha denetimli ve özverili çalışmalarını istedi.

Karaman, Ayrancı, Güncel

Kaynak: AA

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