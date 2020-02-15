Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Mersin'in Anamur ilçesinde Muhammet K. (42), Sevgililer Günü'nde gönderdiği çiçeği ve barışma teklifini ayrı yaşadığı eşi geri çevirince sitenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin, bir anlık dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdiği Muhammet K. hastaneye kaldırıldı.

TEKLİFİ REDDEDİLİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Dün saat 17.00 sıralarında Anamur ilçesi Saray Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi Memurlar Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir çocuk babası Muhammet K, bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi N.K'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek gönderip barışma teklifinde bulundu. Ancak N.K, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hem çiçeğini hem de barışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Muhammet K, intihar etmek için sitenin çatısına çıktı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitenin çatısında bir boruya tutunarak aşağı sarkan Muhammet K'yi ikna edebilmek için ekipler, yoğun çaba gösterdi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K'yi yakalayıp etkisiz hale getirdi.

DURUMU İYİ

Aşağı indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.