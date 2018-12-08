Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın ile Babasının Cenazesi

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın ile babasının cenazesi toprağa verildi.
Emine Topluca (25) ve babası Bekir Metin (50) için Ulu Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, Bekir Metin'in Samsun
'da vatani görevini yapan ve birliğinden izin alarak gelen oğlu İbrahim Metin
ile yakınları katıldı.
Baba ve kızının cenazeleri, burada kılınan namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Eşi ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Ahmet Topluca'nın ise Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan Ahmet Topluca, Saray
Mahallesi'nde bir çiftlikte bahçıvan olarak çalışan kayınpederi Bekir Metin'in evinin önünde, işten dönen eşi Emine Topluca ve kayınpederine pompalı tüfekle ateş etmiş, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Emine Topluca olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Bekir Metin ve Ahmet Topluca, 112 Acil Servis
ekiplerince Yenimahalle
Devlet Hastanesine kaldırılmış, Metin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Topluca çiftinin, 8 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu, 8 ay önce babasının evine yerleşen Emine Topluca'nın, eşi tarafından defalarca tehdit edildiği belirtilmişti.
Kahramankazan
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:48