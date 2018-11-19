19 Kasım 2018 Pazartesi 14:08



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:08

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Çamdibi Semti'nde bıçakla yaralanmış halde bulunan 26 yaşındaki S.Ş isimli kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ameliyata alınan S.Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ş'nin kendisini bıçaklayan kişinin ayrı yaşadığı eşi A.Ş. olduğunu bildirmesi üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.