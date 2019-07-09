09.07.2019 02:38
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Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

Elazığ'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu eve giderek, pencereye çağırıp tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı.

Elazığ'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu eve giderek, pencereye çağırıp tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye gitti.
Pencereden seslendiği eşiyle bir süre konuşan Aziz S, çıkan tartışma üzerine tabancayla 4 el ateş ettiği Yadigar S'yi ağır yaraladı.

Evde bulunan çocuklarının ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Aziz S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Elazığ, Güncel

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