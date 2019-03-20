Ayrılacakları Konuşulan Sneijder ve Yolanthe'den Sürpriz Karar

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, bu ay başında dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; çok fazla hata yaptığını vurguladı. Hollanda basını da ilişkinin ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazılmıştı.

KLİNİKTE TEDAVİ OLACAK

Hollanda basını şimdi de ikilinin boşanmayacaklarını açıkladı. Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Wesley Sneijder'in öfke kontrolü için kliniğe yatıp tedavi olacağı iddiası ortaya atıldı.

AYRILIK GEREKÇESİ ŞİDDET İDDİASI

Yolanthe Cabau'nun da tedaviden sonra eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edeceği yazıldı. Yolanthe Cabau, ayrılık haberlerinin çıktığı günlerde eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından çıkartmıştı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı. 34 yaşındaki oyuncu, şu sıralar vaktinin çoğunu yardıma muhtaç çocuklara ayırıyor.