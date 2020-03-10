Menü
Haberler ›› Güncel ››Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2) - Güncel

Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi.

10.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:00
Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA

Mersin 'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mersin, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı Güncel
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti