Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi.
10.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:00
SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA
Mersin 'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
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