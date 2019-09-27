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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia birbirini tekrar takibe aldı

Şeyma Subaşı, ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Guido Senia'yı sosyal medya hesabından tekrar takip etmeye başladı. Senia da Subaşı'nın takibine karşılık verdi.

27.09.2019 16:58

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından sürpriz bir şekilde İtalyan DJ ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti. Subaşı ve sevgilisi cephesinde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

YİNE TAKİPTELER

Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün birbirlerini Instagram'dan takipten çıkan çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Bu olay üzerine Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmediği haberleri dolaşırken, ikili sosyal medyadan tekrar birbirlerini takibe aldı.

MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMINDAN DOLAYI TEPKİ ALMIŞTI

Deprem sonrası yaşanan sarsıntılardan dolayı binlerce vatandaş evlerine giremediği için park ve bahçelerde sabahladı. Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı ise Türk halkı diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı. Subaşı bu hareketinden dolayı büyük tepki çekmişti.

Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia birbirini tekrar takibe aldı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(9)
AVNİ:Aslı gelmiyor artık, Merve sen gel
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HEBARTOS:Hesapları yalama oldu artık düzgün kapanmıyor. kendi açılıyor
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YAMULTUCU:Aaaaa ÇOK MERAK EDİYORDUM UYKULARIM KAÇTI, ACABA TAKİP EDİYORLARMI BİRBİRLERİNİ DİYE. BUNLARI Bİ YAMULTMAK LAZIM.
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ADINIZI YAZIN:YALAAAKKSINNN. . .
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TEMEL:ulkenin tek sorunu bu gereksiz bos insanlari durmadan niye haber yapiyorlar
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ALİ:BU BAYANA ACIYORUM
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SEVIL05353:TÜRK BAYRAGININ ÜZERINE RESIMDEKI GIBI CIKIP POZ VERENI VURURLAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LEBOHANG MOKOENA:kardeş yeter artık ne abarttınız bize ne ya
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