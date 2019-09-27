Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia birbirini tekrar takibe aldı

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından sürpriz bir şekilde İtalyan DJ ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti. Subaşı ve sevgilisi cephesinde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

YİNE TAKİPTELER

Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün birbirlerini Instagram'dan takipten çıkan çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Bu olay üzerine Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmediği haberleri dolaşırken, ikili sosyal medyadan tekrar birbirlerini takibe aldı.

MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMINDAN DOLAYI TEPKİ ALMIŞTI

Deprem sonrası yaşanan sarsıntılardan dolayı binlerce vatandaş evlerine giremediği için park ve bahçelerde sabahladı. Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı ise Türk halkı diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı. Subaşı bu hareketinden dolayı büyük tepki çekmişti.