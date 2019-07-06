06.07.2019 21:43
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu

Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu

Muğla'da nişanlı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan Kara (27) beylik tabancasıyla kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

Muğla'da nişanlı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan Kara (27) beylik tabancasıyla kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Kara'nın meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, bugün Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katından gelen silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıktan sonra salonda meslektaşları Kaan Kara'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Nişanlısı ile tartıştıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenilen Kara'nın meslektaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Polis, Muğla, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:47   Yolun ortasında kalan dorse, D130 Karayolu'nu trafiğe kapattı
22:45   Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
22:31   Tarsus'ta trafik kazasında: 2 yaralı
22:21   Eski müsteşar yardımcısı evinde asılmış halde buldu
21:45   Kadına şiddet Paris'te protesto edildi
21:43   Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu
21:36   Mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi