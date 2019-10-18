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Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi

İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlar düzenledikleri protesto gösterinde Barselona sokaklarını adeta savaş meydanına çevirdi.

18.10.2019 23:35Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi
İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlar düzenledikleri protesto gösterinde Barselona sokaklarını adeta savaş meydanına çevirdi.
İspanya'nın çeşitli yerlerinden Barselona'ya gelen binlerce ayrılık yanlısı Katalan düzenledikleri protesto gösterisinde kentin sokaklarını ateşe verdi. Çöp tenekeleri ve araçları ateşe veren protestocular, molotof kokteylleri, taş ve teneke kutularla polisle de çatıştı. Katalan bağımsızlık hareketi liderlerinin cezaevinde tutulmasına karşı çıktıklarını ifade eden Katalanlar hükümet binalarının önüne barikatlar kurdu, Mossos d'Esquadra olarak bilinen Katalan özerk polisinin merkezine saldırdı.
Gelen son bilgilere göre çıkan oyalarda 35 kişi yaralandı, olaylar sonucunda 58 uçuş da iptal edildi.
(İHA)

Barselona, İspanya, Güncel

Kaynak: İHA

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