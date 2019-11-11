Ayrılıkçı Katalanlar İspanya-Fransa yolunu kesti

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.

"Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı grubun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrı sonrasında İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan bir grup, Fransa bağlantısının bulunduğu otoyolu kesti.

Bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grubun eylemi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya'daki merkezi hükümete atfen, bazı eylemcilerin ellerinde "İspanya, otur ve konuş" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Demokratik Tsunami, eylemin gerekçesini, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin uluslararası alanda gündeme gelmesi ve Yüksek Mahkeme'nin 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararına tepki olarak açıkladı.

Eylemi 3 gün boyunca sürdüreceklerini duyuran radikal gruplar, otoyola masalar kurup, yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri koydu.

Eylemcilerin sayısının artmasını önlemek için geniş güvenlik önlemi alan polis, şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı.