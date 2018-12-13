Ayrılıkçılar, 189 Mahkumu Ukrayna'ya İade Etti

Ukrayna
'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetskli ayrılıkçılar, cezaevlerinde bulunan 189 Ukraynalı mahkumu serbest bırakarak, Ukrayna'ya iade etti.
Aracılar tarafından sağlanan görüşmelerin ardından Donetsk ve Kiev
yönetimi arasında mahkumların iadesi konusunda anlaşma sağlandı. Ukrayna'da 2014 yılında patlak veren iç savaş sonrasında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk, kendi tarafında bulunan 13 cezaevindeki toplam 189 mahkumu Kiev yönetimine iade etti. Serbest bırakılan mahkumların iç savaştan önce tutuklananlar olduğu açıklandı. Yaşanan mahkum karmaşasının ardından, insan hakları savunucuları aracılığıyla taraflar mahkumların iadesi için görüşmeler gerçekleştirmişti.
Mahkumların tümü Kiev'e gönderildi
Mahkumların iadesi sabah saatlerinde insan hakları gözlemcilerinin gözetimiyle Donetsk ile Ukrayna sınırında gerçekleşti. İade sırasında her iki taraf büyük güvenlik önlemleri aldı. İki tarafın memurları tarafından iade edilen mahkumların kayıtları titizlikle tutuldu. Mahkumların tümü Kiev'de bulunan cezaevlerine gönderildi. - DONETSK
Kiev,Donetsk,Ukrayna
13 Aralık 2018 Perşembe 13:21