Gece Yarısı Baraja Çağırdığı Kız Arkadaşını Tüfekle Öldürüp İntihar Etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşıyla barajda buluştu. Kız arkadaşı Ş.B. ile burada tartışan R.A., aracının içinde bulunan tüfekle kız arkadaşını vurarak öldürmesinin ardından intihar etti.

TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarından bulunan Damsa barajında bir kişi tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

BARAJA ÇAĞIRDIĞI SEVGİLİSİNİ TÜFEKLE VURDU

Edinilen bilgilere göre, R.A. kendisinden ayrılmak isteyen Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Ş.B. ile gece saatlerinde Mustafapaşa köyü yakınlarından Damsa barajında buluştu. Kız arkadaşı Ş.B. ile burada tartışan R.A., aracının içinde bulunan tüfekle kız arkadaşını vurarak öldürmesinin ardından intihar etti.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, R.A. ve Ş.B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.