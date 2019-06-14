14.06.2019 12:05
Haberler»Güncel » Haber

Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

Kız arkadaşını acımasızca darp eden ve kalça kemiğinin kırılmasına sebep olan zanlıya 10 ay hapis cezası verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ayrılmak isteyen kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kalça kemiğini kıran Özdinç Taşkeser, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2017 yılında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Özdinç Taşkeser, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.P.'nin kaldığı öğrenci yurduna gitti ve Ş.P. ile tartışmaya başladı.

HAVAYA KALDIRIP YERE FIRLATTI

Tartışma büyüyünce Taşkeser, Ş.P.'yi tokatlamaya başladı, ardından da onu havaya kaldırıp yere fırlattı. Olay sonrasında Ş.P.'nin kalça kemiği kırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.P., 6 hafta tedavi gördü.

GENÇ KIZ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Polis, Taşkeser'i gözaltına aldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, dün Taşkeser ile ilgili kararını açıkladı. Ş.P.'nin şikayetini geri çektiği; ancak mahkemenin zanlıyı 10 ay hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (1)
SÜMBÜLLÜ:Verdiği zararın tazmini şöyle olmalı: Kız arkadaşı 10 aylık yüksek mahkeme yargıcı maaşı toplamı kadar tazminat almlı, bütün hastane masraflarının şahıstan alınmalı, ödeyecek durumu yoksa önce anne baba ve soyundaki bütün akrabalarından haciz yolu ile alınıp kıza verilmeli. O zaman doğurup sokağa bırakmaz peşine düşer iyi bir evlat yetişir. Başka türlü elalemin sapığını, manyağını, suça eğilimli genetik ucubelerini toplum yüklenmek zorunda kalıyor.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:08 Selim Yağcı'dan babalar günü çağrısı
13:08 Suriye sınırındaki Kilis'te Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümü kutlandı
13:08 Bitlis'te karne dağıtım töreni
13:08 GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
13:08 ASKİ'den "şebeke suyu güvenli" açıklaması
13:08 Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi'nde
13:08 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
13:08 ANTALYA Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
13:08 BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı
13:08 MUŞ 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çalacak
13:08 Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga 1 yaralı
13:08 KAYSERİ Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:07 Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'
13:07 Sınır birliklerine komando sevkiyatı