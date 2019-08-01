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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i(27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Özkan O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

01.08.2019 14:54 Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i(27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Özkan O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, pişman olduğunu söyleyerek, "Namus için yaptım" dedi.
Öldürülen Gülay Şimşek'in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, Hunat Camii'ne getirildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü Şimşek, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Gülay Şimşek, Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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