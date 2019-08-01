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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Özkan O. (36), Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

01.08.2019 16:24 Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Özkan O. (36), Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süredir birlikte olduğu işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Ancak Özkan O. ayrılma fikrine karşı çıkarak, genç kızın peşini bırakmadı. Özkan O. dün akşam mesai bitiminde Gülay Şimşek'in karşısına çıktı. İkili, 'ayrılık' konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile Şimşek'e 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan Gülay Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI
Otomobille kaçan Özkan O. ise gece yarısı Kayseri'ye 116 kilometre mesafadeki Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yol kontrolü sırasında yakalandı. Kayseri'ye getirilen Özkan O.'nun sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Gülay Şimşek, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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