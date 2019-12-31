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Ayrılmak isteyen sevgilisini yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

KAYSERİ'de ayrılmak isteyen sevgilisi Şeyma K.'yı, (22), pompalı tüfekle sırtından vurarak yaralayan Emre Binici'ye, verilen 10 yıl hapis cezası kararını Yargıtay bozdu.

31.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:17 Ayrılmak isteyen sevgilisini yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

KAYSERİ'de ayrılmak isteyen sevgilisi Şeyma K.'yı, (22), pompalı tüfekle sırtından vurarak yaralayan Emre Binici'ye, verilen 10 yıl hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Yeniden aynı mahkemede hakim karşısına çıkan Binici'nin cezası 11 yıl 8 aya çıkarıldı.

16 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen olayda Emre Binici, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen sevgilisi Şeyma K.'yı, evinin önünde pompalı tüfekle arkasından ateş ederek yaraladı. Şeyma K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Olaydan bir gün sonra polise teslim olan Emre Binici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Binici, Ocak 2016'da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay, kadının vücudunda üst kısımdaki yaranın öldürücü olduğu gerekçesiyle cezayı az bularak kararı bozdu. Bozma kararının ardından Emre Binici, yeniden aynı mahkemede hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Binici, "Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Emre Binici'nin cezasını 11 yıl 8 aya çıkararak tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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