Ayrım Gözetilmeksizin Bütün Siyasi Partiler İzlenmektedir"

Kaynak: AA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, bütün siyasi partilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin izlendiğini belirterek, "Siyasi partilerin milli birliğimize, bütünlüğümüze, devletin bütünlüğüne yönelik faaliyetlerin veya terör odağı haline geldiği yönündeki verilerimiz güçlü bir şekilde elimizde bulunduğu takdirde bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde veya diğer yasal yollara başvurmak suretiyle gereğini yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız." dedi.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanvekilleri Mehmet Kürtül, Abdulhalik Yıldız ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Lokali'nde basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da Başsavcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaların, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürdüğünü hatırlatan Akarca, 174 kişi hakkında açılan davalardan 100'e yakın dosyada mütalaa verildiğini, 23 dosyanın karara çıkarıldığını bildirdi. Akarca, bu davaların Temmuz ayına kadar büyük bölümünün karara bağlanacağını düşündüklerini dile getirdi.HDP hakkındaki incelemeAkarca, bir gazetecinin, Vatan Partisinin, HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyu hatırlatması üzerine, siyasi partilerin tüzük, program ve sicil denetiminin, Siyasi Partiler Yasası'na ve Anayasa'ya göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığını hatırlattı.Bütün siyasi partilerin, yasal prosedüre uygun olarak faaliyetlerini yerine getirip getirmediklerinin sürekli izlendiğini vurgulayan Akarca, şöyle devam etti:"Bunun için herhangi bir partinin başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Bunun istisnaları var, TBMM'de grubu bulunan partilerin belli bir oranda karar almaları neticesinde bu söz konusu olabilmektedir. Ancak her seçim döneminde değişik başvurular, değişik partiler, kişiler tarafından değişik partiler hakkında yapılabilmektedir. Seçime giren birçok parti hakkında bu başvurularla karşı karşıya bulunmaktayız. Bizim görevimiz, demokratik alanı mümkün olduğu kadar vesayetçi anlayıştan uzak tutarak, herkesin yasal çerçevede siyasi faaliyetlerini sürdürmesinden yana. Ancak elbette Anayasamıza ve Siyasi Partiler Kanunu'na açıkça aykırı faaliyette bulunan siyasi partiler dikkatli şekilde tarafımızca izlenmekte ve gerektiği takdirde bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuru yapılabilmektedir. Bunlarla ilgili delil toplama, değerlendirme, soruşturmalarımız bütün siyasi partilerde olduğu gibi adı geçen siyasi parti hakkında da yapılmaktadır."4 partiye kapatma davasıBaşsavcı Akarca, şu ana kadar 4 siyasi parti hakkında kapatma davası açtıklarını belirterek, "Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Kominist Partisi kapatma davası açtığımız partiler. Öncelikle bu partileri de uyardık. 'İsminizi değiştirin, tüzük ve programınızı Siyasi Partiler Kanunu'na ve Anayasa'ya uygun hale getirin' şeklinde uyarıda bulunuyoruz." dedi.Ergenekon adlı bir partinin tüzüğünde çok ırkçı yaklaşımlar tespit ettiklerini ve partiyi uyardıklarını anlatan Akarca, "Bizim uyarımız üzerine kendi tüzüklerini, programlarını tamamen yasal hale getirdiler, biz de bunların ilanlarını yaptık." diye konuştu.Akarca, isminde "Kürdistan" ibaresi geçen ve kapatma davası açtıkları partilerin isimlerini, Başsavcılığın internet sayfasındaki ilandan çıkardıklarını bildirdi.81 siyasi parti faaliyetteYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu tarihte 118 siyasi partinin faaliyette olduğunu, bunlarla ilgili yaptıkları denetleme sonucunda birçok partinin kongrelerini, teşkilatlarını kurmadıkları halde kurmuş gibi beyanda bulunduklarını tespit ettiklerini anlatan Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaptığımız denetleme sonucunda şu anda 24 siyasi parti hakkında önce Anayasa Mahkemesine kendiliğinden dağılma halinin tespiti ve tüzük, ihtar başvurusunda bulunduk. Bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkememizin de kendiliğinden dağılma halinin tespitine karar verdiği partiler var. Yine kapatma davası halen derdest, sürdürülmektedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizim sicil kayıtlarımızda, 81 siyasi parti faaliyetini halen sürdürmektedir.Bütün siyasi partiler hiçbir ayrım gözetilmeksizin tarafımızdan izlenmektedir. Hem açık kaynaklardan hem adliyeye intikal eden olaylardan, soruşturmalardan, bunların iddianamelerini, soruşturma evraklarını, ses, kongre kayıtlarını getirmekteyiz. Bunlarla ilgili olarak çalışmalarımız, bütün siyasi partiler hakkında hiçbir ayrım yapılmaksızın sürdürülmektedir ama tabii ki önemli olan siyasetin, demokratik siyasetin açık olması, herkesin Anayasa, yasa ve evrensel hukuk ilkeleri içerisinde demokratik haklarını yerine getirmesi."Siyasi partilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Akarca, "Ama siyasi partilerin milli birliğimize, bütünlüğümüze, devletin bütünlüğüne yönelik faaliyetlerin veya terör odağı haline geldiği yönündeki verilerimiz güçlü bir şekilde elimizde bulunduğu takdirde bunlarla ilgili olarak da Anayasa Mahkemesinde veya diğer yasal yollara başvurmak suretiyle gereğini yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız." ifadesini kullandı."HDP hakkındaki incelemenin soruşturmaya dönüp dönmediği" sorusu üzerine Başsavcı Mehmet Akarca, "İncelemelerimiz sürdürülmektedir. İncelemeyi tamamladığınızda soruşturma aşamasına başlayıp ondan sonra kovuşturma aşaması başlar. Şu anda incelemelerimiz sürdürülmektedir." yanıtını verdi.