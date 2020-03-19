AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI
Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.
19.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:55
Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan'ın avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade vereceği öğrenildi. - İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Pınar Fidan, İstanbul, Güncel