Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma
GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
19.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:10
GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi. - İstanbul
Kaynak: DHA