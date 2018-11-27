Aysaf Fuarı 60. Kez Kapılarını Açıyor

Kendi alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan AYSAF her yıl iki kere düzenleniyor. Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri-suni, deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünlerin görücüye çıkacağı fuar, istihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı yan sanayinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor. Ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450'nin üzerinde katılımcının yeni ürün ve teknolojilerinin sergileneceği fuarda; ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları hedefleniyor.

Sonbahar-Kış trendlerinin görülebileceği, sezona yön veren ürünlerin yer alacağı Trend Area, ziyaretçileri fuarın giriş alanında karşılıyor olacak. Yıllar geçtikçe değeri daha çok anlaşılan ayakkabı ustaları yeni nesile yön verecek bilgilerini makina başında öğrencileri yönlendirerek paylaşacak.