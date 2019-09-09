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Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen'in mezar kazdığı iddia edildi

Müge Anlı'da 49 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Altuntaş'la ormanda ilişkiye girdiğini itiraf eden Mehmet Taşdelen'in mezar kazdığı iddia edildi.

09.09.2019 10:56

49 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı 5 Eylül canlı yayınında stüdyoya gelen Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen'in Ayşe Altuntaş'ı öldürmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Programda Taşdelen'le ilgili ortaya atılan mezar iddiası tüyler ürpertti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettikten bir gün sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Taşdelen bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan Taşdelen köyüne gitti.

MEZAR KAZDIRMIŞ

Canlı yayına katılan Ayşe Taşdelen'in eşi ve kızı ise programda ilginç bir iddia ortaya attı. Altuntaş'ın eşi Ahmet Bey, Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığını söyledi. Ahmet Bey, Taşdelen'in eşini oraya gömmüş olma ihtimalini düşünerek gidip mezara baktığını söyledi.

KENDİSİ İÇİN KAZDIRMIŞ

Silahlı kavgaya karıştığı söylenen Taşdelen'in mezarı kendisi için kazdığı iddia edildi.

Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen'in mezar kazdığı iddia edildi

Müge Anlı, Altuntaş, Taşdelen, 3. Sayfa, Magazin

YORUMLAR (5)
M.Y: Pis ilişkiler yumağı, bir tarafta 9 çocuk 2 ahlaksız herif, 2 kadın biri muhtemelen gebermiş diğeri masum mu belli değil . . ?
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN. . KARI DA, KOCASI DA, KIZI DA, ZAMPARALAR DA HEPSİ DE BİR BİLERİNDEN İĞRENÇ. ALLAH ISLAH ETSİN.
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ÖĞRETMEN: Ağlanacak halimize bırak gülmeyi tepki bile vermez olduk
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HIDIR TOSBAĞA: Bu programı yapan kadın emniyet görevlisi olabilir mi
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M.Y: Emniyet görevlisi olmasa bile delil toplama da bayağı faydası oluyor . .
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